Вратарь ЦСКА угодил в скандал из-за слов о подаренной машине голкиперу "Кайрата" Шерхану Калмурзе

Голкипер российского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп угодил в скандал после того, как ответил на вопрос о подаренной Шерхану Калмурзе машину. Футболист уже принес извинения.

Накануне издание "Советский спорт" опубликовало интервью с голкипером ПФК ЦСКА Владиславом Торопом. В нем он высказался о подаренной после матча с "Реалом" машине голкиперу "Кайрата" Шерхану Калмурзе.

"Классная история. "Кайрату" и Егору Сорокину желаю только удачи. Наверное, больше вратаря можно отметить - 18 лет. И по-хорошему ему завидую, желаю только всего самого наилучшего. Дай бог, чтобы они и дальше продвинулись, как можно больше", - заявил Тороп.

При этом у данного издания вышла новость, в которой Тороп заявляет, что отказался бы от машины на месте Калмурзы. Сейчас издание ее удалило, но ее успели растиражировать другие спортивные СМИ. Также в Google сохранился отрывок из публикации.

По данным издания Sportarena, полная цитата Торопа в удаленном материале выглядела следующим образом:

"Калмурзе подарили машину после того, как они сыграли 0:5 с "Реалом". Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной "Барселоной" и вышел бы такой результат", - якобы сказал Тороп.

После этого, как пишет "Mash на спорте", соцсети Торопа атаковали болельщики "Кайрата", которые раскритиковали голкипера за слова о Калмурзе.

Сам Тороп в stories на своей странице в Instagram вскоре извинился и заявил, что его слова были искажены.

"Мои слова были полностью искажены, журналист, который их опубликовал, уже извинился. Также новость была стерта из всех первоисточников. Дословно моя цитата в ответ на вопрос "принял бы я машину, если бы сгорел Барселоне 5:0": "Я не был в такой ситуации, я не могу говорить, не знаю".

Приношу извинения перед теми, кого обидели мои фейковые слова! Но повторюсь, ничего подобного не было сказано (и не было даже в мыслях). Шерхан Калмурза, ты большой молодец, удачи на твоем футбольном пути", - написал голкипер.

