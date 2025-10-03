Вратарь ЦСКА угодил в скандал из-за слов о подаренной машине голкиперу "Кайрата" Шерхану Калмурзе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Вратарь ЦСКА угодил в скандал из-за слов о подаренной машине голкиперу "Кайрата" Шерхану Калмурзе

      Опубликовано:

      ВратарьЦСКА Владислав Тороп
      ВратарьЦСКА Владислав Тороп. Фото: instagram.com/vlad_torop_1

      Голкипер российского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп угодил в скандал после того, как ответил на вопрос о подаренной Шерхану Калмурзе машину. Футболист уже принес извинения.

      Накануне издание "Советский спорт" опубликовало интервью с голкипером ПФК ЦСКА Владиславом Торопом. В нем он высказался о подаренной после матча с "Реалом" машине голкиперу "Кайрата" Шерхану Калмурзе.

      "Классная история. "Кайрату" и Егору Сорокину желаю только удачи. Наверное, больше вратаря можно отметить - 18 лет. И по-хорошему ему завидую, желаю только всего самого наилучшего. Дай бог, чтобы они и дальше продвинулись, как можно больше", - заявил Тороп.

      При этом у данного издания вышла новость, в которой Тороп заявляет, что отказался бы от машины на месте Калмурзы. Сейчас издание ее удалило, но ее успели растиражировать другие спортивные СМИ. Также в Google сохранился отрывок из публикации.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" анонсировал два матча перед играми Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом"
      Слова Торопа о Калмурзе
      Слова Торопа о Калмурзе. Скрин: поиск Google

      По данным издания Sportarena, полная цитата Торопа в удаленном материале выглядела следующим образом:

      "Калмурзе подарили машину после того, как они сыграли 0:5 с "Реалом". Я не стал бы принимать такой подарок, если бы мы сыграли с условной "Барселоной" и вышел бы такой результат", - якобы сказал Тороп.

      После этого, как пишет "Mash на спорте", соцсети Торопа атаковали болельщики "Кайрата", которые раскритиковали голкипера за слова о Калмурзе.

      Сам Тороп в stories на своей странице в Instagram вскоре извинился и заявил, что его слова были искажены.

      "Мои слова были полностью искажены, журналист, который их опубликовал, уже извинился. Также новость была стерта из всех первоисточников. Дословно моя цитата в ответ на вопрос "принял бы я машину, если бы сгорел Барселоне 5:0": "Я не был в такой ситуации, я не могу говорить, не знаю".

      Приношу извинения перед теми, кого обидели мои фейковые слова! Но повторюсь, ничего подобного не было сказано (и не было даже в мыслях). Шерхан Калмурза, ты большой молодец, удачи на твоем футбольном пути", - написал голкипер.

      Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча.

      Кроме того, УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.