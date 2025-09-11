jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Кондитера из Актобе обвинили в неуважении из-за торта в честь алматинского "Кайрата"

      Опубликовано:

      Кондитер с тортом
      Кондитер с тортом. Фото: instagram.com/aktobe_otbasy

      В Актобе разгорелся скандал из-за торта, который местная кондитер испекла в честь алматинского "Кайрата". Девушку обвинили в неуважении к болельщикам и родному городу, передает корреспондент NUR.KZ.

      Судя по информации на странице актюбинских футбольных фанатов в Instagram, ранее кондитер из Актобе Самал Асанова выложила видео, на кадрах которого изображен торт с символикой "Кайрата", короной на вершине футбольного мяча и надписью "Верим в вас!". Сама девушка так же была одета в футболку в цветах алматинской команды и с ее логотипом.

      Однако это возмутило болельщиков из Актобе, которые сочли кондитерское изделие неуважением.

      "В Актобе футбол — это не просто мимолетный хайп, а нечто большее, это часть культурного кода актюбинцев. Считаем подобный перфоманс неуместным для человека, ведущего бизнес в Актобе. Это проявление неуважения к родному городу и его болельщикам. Только Актобе! Только красно-белые!" - заявили фанаты ФК "Актобе".

      Изображение девушки с тортом было перечеркнуто.

      Между тем, сама кондитер тоже прокомментировала публикацию, сообщив, что видео уже удалила.

      "Я не знаю о футболе, я просто сделала это, чтобы поддержать тех, кто представляет нашу страну. У меня есть контент на разные темы. Я сделаю большой торт для Актобе", - написала Самал Асанова.

      Она добавила, что много работала, чтобы построить бизнес с нуля, и сегодня предоставляет рабочие места до 550 человек только в Актобе, не считая других городов.

      Некоторые комментаторы поддержали фанклуб ФК, высказавшись против кондитера: "Сделать торт для "Кайрата" ошибка, надеть форму "Кайрата" - фатальная ошибка!".

      Однако многие все же оказались на стороне Асановой.

      "Вы что, с ума посходили, "Кайрат" играет с "Реалом", это какой масштаб. Казахстан вышел на такой уровень, а вы тут чем страдаете", - написали они (пнктуация и орфография авторов сохранены - прим. ред.).

      "Сама Асанова решила поддержать в общем наш Казахстан перед важной игрой. Ребята, не нужно так делать, она, кстати, бывает часто спонсором для спортсменов из Актобе, всегда поддерживает, это тоже нужно учитывать. И для ФК "Актобе" сделает торт, давайте будем благоразумны", - отметили комментаторы.

      "Если "Актобе бы" прошли в лигу чемпионов и играли с "Реалом", вся страна бы их поддержала, как сейчас все "Кайрат" поддерживают. Зачем делить Казахстан, если "Кайрат" это общая гордость?" - возмущаются в комментариях под постом.

      Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21:45 по местному времени. Мы писали, как и где купить билеты.

      Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

      А министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

