Макгрегор обратился к жителям Ирландии из-за выдвижения на пост президента (видео)

Звезда UFC Конор Макгрегор в соцсети Х обратился к гражданам Ирландии с призывом поддержать его выдвижение на пост президента страны, передает NUR.KZ.

Экс-чемпион записал видео обращение ко всем ирландцам.

"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам связаться с вашими местными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру. Наши советники - опора наших сообществ. Они работают усерднее и приносят больше пользы людям, чем члены парламента, которые раз за разом подводят страну", - говорится в публикации файтера.

Он призвал выдвинуть его кандидатуру на пост главы государства.

"Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам возможность и возможность быть по-настоящему услышанным. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, все начинается прямо сейчас. Позвоните своему местному советнику сегодня и требуйте перемен",- заявил Конор.

Весной этого года Конор Макгрегор посетил Белый дом и провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. После премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил Конора Макгрегора за его антимиграционные высказывания в Белом доме.

Позже файтер заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах президента Ирландии.

Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.

В марте этого года ирландец сделал намек на завершение профессиональной карьеры и возможный уход в политику.

В настоящее время Макгрегор активно продвигает лигу кулачных боев BKFC, совладельцем которой он является. Глава промоушена даже анонсировал поединок Конора на голых кулаках.

