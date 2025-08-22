jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Конор Макгрегор проведет бой на голых кулаках после четырехлетней паузы

      Опубликовано:

      Конор Макгрегор
      Конор Макгрегор. Фото: Thomas King/Sportsfile via Getty Images

      Ирландский боец UFC Конор Макгрегор готовится к возвращению к боям - первый после четырехлетней паузы бой Макгрегор проведет на голых кулаках, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

      Радостную для поклонников Макгрегора новость объявил глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман на пресс-конференции в Нью-Джерси.

      По словам Фельдмана, экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе сейчас активно готовится к первому поединку на голых кулаках.

      Соперником ирландца станет победитель боя экс-бойцов UFC — Джереми Стивенса и Майка Перри.

      "Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сфокусирован, поскольку сообщил мне, что победитель в поединке между Джереми Стивенсоном и Майком Перри станет его следующим соперником", — сообщил Фельдман.

      Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Дастином Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.

      Возвращение легенды ожидалось и в 2024 году, однако Конор снялся с турнира из-за очередной травмы.

      В марте этого года Макгрегор сделал намек на завершение профессиональной карьеры - ранее бывший двойной чемпион UFC заявлял о своих политических амбициях.

      А недавно ирландский файтер попал в список самых переоцененных спортсменов в истории.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Узнавайте обо всем первыми

