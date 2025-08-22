Конор Макгрегор проведет бой на голых кулаках после четырехлетней паузы

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор готовится к возвращению к боям - первый после четырехлетней паузы бой Макгрегор проведет на голых кулаках, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Радостную для поклонников Макгрегора новость объявил глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман на пресс-конференции в Нью-Джерси.

По словам Фельдмана, экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе сейчас активно готовится к первому поединку на голых кулаках.

Соперником ирландца станет победитель боя экс-бойцов UFC — Джереми Стивенса и Майка Перри.

"Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сфокусирован, поскольку сообщил мне, что победитель в поединке между Джереми Стивенсоном и Майком Перри станет его следующим соперником", — сообщил Фельдман.

Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Дастином Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.

Возвращение легенды ожидалось и в 2024 году, однако Конор снялся с турнира из-за очередной травмы.

В марте этого года Макгрегор сделал намек на завершение профессиональной карьеры - ранее бывший двойной чемпион UFC заявлял о своих политических амбициях.

А недавно ирландский файтер попал в список самых переоцененных спортсменов в истории.

