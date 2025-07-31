СМИ: погибшая при камнепаде олимпийская чемпионка Дальмайер завещала оставить свое тело в горах

Погибшая биатлонистка Лаура Дальмайер оставила завещание на случай своей смерти, в котором она просила не рисковать здоровьем спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Сайт приводит данные немецкого издания Spiegel, которое и сообщило о наличии завещания олимпийской чемпионки.

"Это было четкое и зафиксированное волеизъявление Лауры Дальмайер, что в случае подобной ситуации никто не должен рисковать своей жизнью ради её спасения. Желанием Лауры было, чтобы ее тело в таком случае осталось в горах. Это соответствует и воле ее родственников, которые также настоятельно просят уважать последнее желание Лауры", - приводит слова менеджмента Дальмайер издание.

Напомним, биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на пик Лайла в Пакистане из-за камнепада. Неблагоприятные погодные условия затрудняли спасательные работы: пакистанские военные вертолеты не могли подняться на борт из-за плохой видимости, дождя и сильного ветра. В августе ей исполнилось бы 32 года.

Ранее мы писали, что Лаура Дальмайер представляла Германию на двух зимних Олимпиадах, завоевав две золотые и одну бронзовую медали в 2018 году. Она стала первой женщиной, выигравшей и спринт, и гонку преследования на одной Олимпиаде, а также завоевала еще 15 медалей, в том числе семь золотых, на пяти чемпионатах мира.

В начале июля этого года в результате автомобильной аварии в испанском городе Саморе погиб звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота.

В середине июля в результате несчастного случая погиб другой спортсмен - призер Олимпиады из Норвегии, лыжник Эудун Гренвольд. Его убило молнией.

Также сообщалось, что в Аргентине ушла из жизни бывшая чемпионка мира по боксу в четырех весовых категориях Алехандра Оливерас. Ей было 47 лет.

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