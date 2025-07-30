Двукратная олимпийская чемпионка пропала в горах в Пакистане после камнепада

В Пакистане продолжается спасательно-поисковая операция - после камнепада здесь пропала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Германии Лаура Дальмайер, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Как пишет издание, девушка занималась в горах скалолазанием, вместе с ней был ее партнер.

Во время восхождения в горах Каракорум в понедельник, 28 июля, Лаура попала под камнепад. Мужчина, который был с Дальмайер, сразу же позвонил в службу спасения.

Из-за плохой погоды и удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до скалолазов только во вторник утром.

Представитель правительства провинции Файзулла Фарак заявил, что спасательная операция все еще продолжается. К поискам подключена пакистанская армия.

Издание отмечает, что Дальмайер представляла Германию на двух зимних Олимпиадах, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль в 2018 году.

Она стала первой женщиной, выигравшей и спринт, и гонку на одной Олимпиаде, а также завоевала еще 15 медалей, в том числе семь золотых, на пяти чемпионатах мира.

В 2019 году в возрасте 25 лет Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры.

Напомним, в середине июля в результате несчастного случая погиб другой спортсмен - призер Олимпиады из Норвегии, лыжник Эудун Гренвольд. Его убило молнией.

А накануне сообщалось, что в Аргентине ушла из жизни бывшая чемпионка мира по боксу в четырех весовых категориях Алехандра Оливерас. Ей было 47 лет.

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