Экс-чемпионка мира по боксу умерла после инсульта

В Аргентине ушла из жизни бывшая чемпионка мира по боксу в четырех весовых категориях Алехандра Оливерас. Ей было 47 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Как пишет издание, ссылаясь на аргентинские СМИ, спортсменка скончалась в понедельник, 28 июля. За пару недель до этого Оливерас госпитализировали в больницу Санта-Фе из-за ишемического инсульта.

Отмечается, что Оливейрас дважды становилась чемпионкой мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также по одному разу завоевывала титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего в ее активе 33 победы, 16 из которых - нокаутом. Проиграла аргентинка лишь трижды, один поединок закончился ничьей.

Напомним, 24 июля американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, предварительно, у него произошел сердечный приступ. Тело легенды рестлинга обнаружили в его доме во Флориде.

Соболезнования в связи со смертью рестлера выразил президент США Дональд Трамп.

До этого сообщалось, что в отеле на Ибице при странных обстоятельствах погиб 19-летний хоккеист из Великобритании. За две недели до этого в этом же отеле при схожих обстоятельствах погиб его соотечественник.

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