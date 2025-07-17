Призера Олимпиады из Норвегии убило молнией

Норвежский спортсмен, завоевавший бронзу Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, Эудун Гренвольд погиб в результате несчастного случая - его убило молнией, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как сообщили в Федерации лыжных видов спорта Норвегии, трагический инцидент произошел во время туристического похода спортсмена. После удара молнии мужчину доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

"Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного, так и для фристайл-сообщества. Эудун сделал блестящую карьеру в горных лыжах и ски-кроссе, а затем стал тренером сборной по ски-кроссу.

Норвежская лыжная федерация также помнит его вклад в руководстве ассоциации. После Эудуна останется огромная пустота", — заявила президент федерации Тове Мо Дюрхауг.

Как пишет издание, Гренвольд начинал спортивную карьеру в качестве горнолыжника.

В 2004 году он перешел во фристайл и начал выступления в ски-кроссе.

В 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата мира и в том же году выиграл общий зачет Кубка мира.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец взял бронзу. После этого завершил карьеру и стал тренировать сборную Норвегии по ски-кроссу.

Как не пострадать во время грозы

На официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.

Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:

во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;

во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;

при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант — усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

Напомним, ранее в России от удара молнии сразу погибли три человека, в том числе подросток, еще четверо пострадали.

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