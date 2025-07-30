Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла при камнепаде в Пакистане
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Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла во время восхождения на пик Лайла в Пакистане, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.
По данным издания, легендарная биатлонистка погибла во время восхождения на пик Лайла в Пакистане. Напарница Дальмайер, Марина Ева, подала сигнал бедствия и смогла спуститься в базовый лагерь вчера, с помощью спасателей.
Неблагоприятные погодные условия затрудняли спасательные работы: пакистанские военные вертолеты не могли подняться на борт из-за плохой видимости, дождя и сильного ветра. Сегодня представители Дальмайер подтвердили, что спортсменка действительно погибла.
Ранее мы писали, что Лаура Дальмайер представляла Германию на двух зимних Олимпиадах, завоевав две золотые и одну бронзовую медали в 2018 году. Она стала первой женщиной, выигравшей и спринт, и гонку преследования на одной Олимпиаде, а также завоевала еще 15 медалей, в том числе семь золотых, на пяти чемпионатах мира.
В середине июля в результате несчастного случая погиб другой спортсмен - призер Олимпиады из Норвегии, лыжник Эудун Гренвольд. Его убило молнией.
А накануне сообщалось, что в Аргентине ушла из жизни бывшая чемпионка мира по боксу в четырех весовых категориях Алехандра Оливерас. Ей было 47 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2270562-olimpiyskaya-chempionka-po-biatlonu-laura-dalmayer-pogibla-pri-kamnepade-v-pakistane/
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