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У Шавката Рахмонова родился четвертый ребенок

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, стал отцом в четвертый раз, сообщили в Instagram-паблике Sport_Kor.

Информацию подтвердили в пресс-службе команды DAR PRO TEAM, где проводит тренировки спортсмен, сделав репост сторис на свой официальный аккаунт.

Скриншот сторис со страницы DAR PRO TEAM
Скриншот сторис со страницы DAR PRO TEAM: https://www.instagram.com/darteam.kazakhstan/

Сообщается, что спутница известного файтера родила дочь, она стала четвертым ребенком в семье, ее имя не называется. Отметим, что у Шавката Рахмонова теперь три дочери и один сын. Известно, что старшему ребенку на данный момент шесть лет, второй дочке – четыре года, а сыну два года.

Казахстанец входит в тройку лучших бойцов полусреднего веса UFC, в последний раз он выходил в октагон 17 декабря 2023, где одержал победу над звездным ветераном Стивеном Томпсоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2089271-u-shavkata-rahmonova-rodilsya-chetvertyy-rebenok/

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