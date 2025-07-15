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    Спорт

      Певица обвинила Конора Макгрегора в домогательствах и опубликовала его голое фото

      Опубликовано:

      Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
      Конор Макгрегор. Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

      Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс в соцсети Х обвинила экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в домогательствах и опубликовала его голое фото, передает NUR.KZ.

      Певица в день рождения Макгрегора заявила, что он отправлял ей интимные фото, парой фотографией Бэнкс поделилась на своей странице. Позже девушка удалила фото, но их успели сохранить спортивные издания.

      По словам исполнительницы, Макгрегор угрожал, чтобы она никому не показывала переписку. Произошедшее сама Азалия назвала онлайн-домогательством.

      "Ты на самом деле собираешься сексуально домогаться меня, а потом угрожать, чтобы я не рассказывала??? Дорогой, разве ты не пытаешься стать президентом Ирландии?" - написала Азалия.

      Сам Макгрегор пока не отреагировал на скандальные обвинения.

      К слову, для него такие обвинения не впервой. Осенью прошлого года присяжный суд признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску об изнасиловании женщины в 2018 году.

      Присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 2018 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию.

      В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).

      Позже боец прокомментировал решение суда, заявив, что намерен обжаловать его.

      Добавим, что последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, проиграв из-за перелома ноги. В июне 2024 года он должен был впервые за три года выйти в клетку против американского бойца Майкла Чендлера, однако встречу в итоге отменили из-за травмы ирландца.

      В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). Однако недавно его назвали одним из самых переоцененных спортсменов.

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