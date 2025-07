Певица обвинила Конора Макгрегора в домогательствах и опубликовала его голое фото

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс в соцсети Х обвинила экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в домогательствах и опубликовала его голое фото, передает NUR.KZ.

Певица в день рождения Макгрегора заявила, что он отправлял ей интимные фото, парой фотографией Бэнкс поделилась на своей странице. Позже девушка удалила фото, но их успели сохранить спортивные издания.

Once again Conor McGregor has completely f***ed over the woman that he won't marry.



Dee needs to take the kids and go. pic.twitter.com/B1fVDbnwdZ