"Я разочарован": Конор Макгрегор отреагировал на решение суда по делу об изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор прокомментировал решение суда о признании его виновности по делу об изнасиловании, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Fight.ru.

Напомним, в пятницу появилась информация о том, что присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 2018 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию.

В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).

"Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Я разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства, которые рассмотрел прокурор. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своем будущем. Спасибо всем, кто меня поддерживает из разных точек мира", – заявил Макгрегор.

36-летний боец женат и воспитывает четырех детей.

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