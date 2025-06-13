Макгрегор, Роналду и Альварес оказались в списке переоцененных спортсменов

Известный американский блогер и боксер Джейк Пол составил список самых переоцененных спортсменов, куда попали мировые звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloody Elbow.

28-летний блогер, который ранее сразился на ринге с ветеранами бокса и ММА, поделился своим мнением и назвал десятку переоцененных спортсменов:

Бейб Рут (бейсболист). Тревор Лоуренс (американский футболист, НФЛ). Криштиану Роналду (футболист). Райан Гарсия (боксер). Конор Макгрегор (боец ММА). Дак Прескотт (американский футболист, НФЛ). Энтони Эдвардс (баскетболист). Сауль Альварес (боксер). Туа Таговайлоа (американский футболист, НФЛ). Энтони Джошуа (боксер).

Напомним, Джейк Пол на ринге встречался с легендами бокса и ММА, над которыми одержал верх. В 2021 году блогер отправил в глубокий нокаут экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

В прошлом году Пол снова нокаутировал бывшего бойца UFC. В июле 2024 года он встретился с Майком Перри - бывший боец UFC после ухода из организации стал звездой кулачных боев.

А в ноябре прошлого года блогер встретился легендарным Майком Тайсоном. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе проиграл профессиональный поединок с Джейком Полом. Стоит отметить, что "железный" Майк не выходил на ринг с 2005 года.

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