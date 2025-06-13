Макгрегор, Роналду и Альварес оказались в списке переоцененных спортсменов
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Известный американский блогер и боксер Джейк Пол составил список самых переоцененных спортсменов, куда попали мировые звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloody Elbow.
28-летний блогер, который ранее сразился на ринге с ветеранами бокса и ММА, поделился своим мнением и назвал десятку переоцененных спортсменов:
- Бейб Рут (бейсболист).
- Тревор Лоуренс (американский футболист, НФЛ).
- Криштиану Роналду (футболист).
- Райан Гарсия (боксер).
- Конор Макгрегор (боец ММА).
- Дак Прескотт (американский футболист, НФЛ).
- Энтони Эдвардс (баскетболист).
- Сауль Альварес (боксер).
- Туа Таговайлоа (американский футболист, НФЛ).
- Энтони Джошуа (боксер).
Напомним, Джейк Пол на ринге встречался с легендами бокса и ММА, над которыми одержал верх. В 2021 году блогер отправил в глубокий нокаут экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.
В прошлом году Пол снова нокаутировал бывшего бойца UFC. В июле 2024 года он встретился с Майком Перри - бывший боец UFC после ухода из организации стал звездой кулачных боев.
А в ноябре прошлого года блогер встретился легендарным Майком Тайсоном. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе проиграл профессиональный поединок с Джейком Полом. Стоит отметить, что "железный" Майк не выходил на ринг с 2005 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2255181-makgregor-ronaldu-i-alvares-okazalis-v-spiske-pereocenennyh-sportsmenov/
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