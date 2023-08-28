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Конор Макгрегор объявил дату боя с Майклом Чендлером

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Боец Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор свой следующий поединок намерен провести против американца Майкла Чендлера, передает NUR.KZ.

Конор готов вернуться в октагон до конца текущего года.

На своей официальной странице в Twitter он опубликовал пост, в котором дал понять, что его бой с Майклом Чендлером возглавит турнир UFC 296, который запланирован на 16 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, что Конор Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда досрочно проиграл американцу Дастину Порье в трилогии. В том бою ирландский файтер получил тяжелую травму ноги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034253-konor-makgregor-obyavil-datu-boya-s-mayklom-chendlerom/

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