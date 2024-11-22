Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

Присяжный суд признал ирландского бойца смешанных искусств Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску об изнасиловании женщины в 2018 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 208 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию.

В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).

Как пишет издание, 36-летний Макгрегор не стал комментировать ситуацию, быстро покинув здание суда после вынесения решения в пятницу вечером.

Позднее в своем заявлении он сообщил, что поручил своей юридической команде обжаловать решение гражданского суда, добавив, что "разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства".

Как уточняет РБК, истица Никита Хэнд утверждала, что Макгрегор совершил сексуальное насилие над ней 9 декабря 2018 года, и что другой мужчина, Джеймс Лоуренс, сделал то же самое. 36-летний ирландец отвергал все обвинения и заявлял, что у него был "полностью добровольный секс" с Хэнд.

Хэнд рассказывала, что знала Макгрегора ранее и вместе с подругой отправилась с ним на вечеринку в пентхаус дублинского отеля, где употребляла наркотики и алкоголь, несмотря на прием антидепрессантов. Адвокат истицы на процессе заявил, что врач, осматривавший Хэнд после предполагаемого нападения был "настолько обеспокоен, что поручил сфотографировать ее травмы".

Добавим, что последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, проиграв из-за перелома ноги. В июне 2024 года он должен был впервые за три года выйти в клетку против американского бойца Майкла Чендлера, однако встречу в итоге отменили из-за травмы ирландца.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).