Казахстанский спортсмен утонул на Иссык-Куле
Опубликовано:
В соцсетях распространилась информация о трагедии, произошедшей в Кыргызстане. На Иссык-Куле утонул 21-летний боксер из Шымкента Ибрагим Ирисматов, передает Otyrar.kz.
Сообщалось, что неподалеку в это время проходили учебно-тренировочные сборы казахстанской команды боксеров до 22 лет. Это вызвало вопросы о возможной связи происшествия со сборами.
Как сообщили в управлении спорта Шымкента, Ибрагим Ирисматов действительно являлся спортсменом городского Клуба профессионального бокса (спортивно-оздоровительного комплекса). Однако к официальным тренировкам на Иссык-Куле он отношения не имел.
"Молодой человек приехал в Кыргызстан за личные средства, исключительно с целью отдыха, и проживал на другой базе", — уточнили в ведомстве.
Федерация бокса Казахстана подтвердила, что в момент трагедии национальная сборная находилась на плановых сборах, а Ирисматов не числился в списках участников. Трагический случай не связан с подготовкой команды, подчеркнули в федерации.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2265144-kazahstanskiy-sportsmen-utonul-na-issyk-kule/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах