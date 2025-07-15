Казахстанский спортсмен утонул на Иссык-Куле

В соцсетях распространилась информация о трагедии, произошедшей в Кыргызстане. На Иссык-Куле утонул 21-летний боксер из Шымкента Ибрагим Ирисматов, передает Otyrar.kz.

Сообщалось, что неподалеку в это время проходили учебно-тренировочные сборы казахстанской команды боксеров до 22 лет. Это вызвало вопросы о возможной связи происшествия со сборами.

Как сообщили в управлении спорта Шымкента, Ибрагим Ирисматов действительно являлся спортсменом городского Клуба профессионального бокса (спортивно-оздоровительного комплекса). Однако к официальным тренировкам на Иссык-Куле он отношения не имел.

"Молодой человек приехал в Кыргызстан за личные средства, исключительно с целью отдыха, и проживал на другой базе", — уточнили в ведомстве.

Федерация бокса Казахстана подтвердила, что в момент трагедии национальная сборная находилась на плановых сборах, а Ирисматов не числился в списках участников. Трагический случай не связан с подготовкой команды, подчеркнули в федерации.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.