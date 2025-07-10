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"Сам себе не подаришь — никто не подарит": Шавкат Рахмонов похвастался новеньким "Гелендвагеном"

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Звезда UFC Шавкат Рахмонов поделился с подписчиками фото своего нового авто - боец подарил себе новенький Mercedes-Benz G-Class, передает NUR.KZ.

Фотографию нового авто топовый боец UFC опубликовал в своем профиле в Instagram.

"Сам себе не подаришь - никто не подарит", - написал Шавкат.

Фанаты поздравили спортсмена с приобретением новой машины в комментариях.

Отметим, согласно данным официального сайта UFC, в настоящий момент Шавкат занимает третью строчку в полусреднем дивизионе. На счету казахстанца 19 побед - "Номад" ни разу не проигрывал в карьере.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года - после срыва титульного поединка ему пришлось сразиться с Йеном Гэрри.

Сейчас Шавкат планирует возвращение после травмы. Боец хочет подраться за чемпионский пояс в полусреднем весе в следующем бою, однако в дивизионе на сегодняшний день наблюдается высокая конкуренция - недавно чемпионом стал австралиец Джек Делла Маддалена, в связи с этим Ислам Махачев решил оставить свой пояс в легком весе и перейти в дивизион Рахмонова. Также титульный поединок требует Шон Брэди, который находится на первой строчке рейтинга, после того как он деклассировал бывшего чемпиона Леона Эдвардса - американец стал единственным, кто сумел одолеть британского спортсмена досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2264019-sam-sebe-ne-podarish-nikto-ne-podarit-shavkat-rahmonov-pohvastalsya-novenkim-gelendvagenom/