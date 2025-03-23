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Бывший чемпион UFC Леон Эдвардс потерпел первое досрочное поражение в карьере

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Английский боец ММА Леон Эдвардс
Леон Эдвардс. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Английский боец смешанного стиля (ММА) Леон Эдвардс уступил американцу Шону Брэди на турнире UFC Fight Night в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало главным событием вечера. Перед поединком Эдвардс занимал первое место в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), Брэди — пятое.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился в четвертом. Американец имел преимущество в партере и в одном из эпизодов смог провести успешный удушающий прием. Во время сабмишена Эдвардс сдался, и рефери остановил поединок.

Англичанин проиграл второй раз подряд и впервые в карьере досрочно. Всего на счету 33-летнего Эдвардса, который ранее был чемпионом UFC, теперь 22 победы при пяти поражениях и одном поединке без результата.

Брэди выиграл третий бой подряд. В активе 32-летнего американца 18 побед при одном поражении. Вероятно, он поднимется в рейтинге UFC, сместит Эдвардса и опередит в том числе казахстанца Шавката Рахмонов, который пока идет на второй позиции в дивизионе.

В соглавном событии турнира в Лондоне поражение потерпел еще один бывший чемпион лиги Ян Блахович. Поляк по итогам трех раундов единогласным решением судей (28:29, 28:29, 28:29) уступил новозеландцу Карлосу Ульбергу в рамках полутяжелого веса (до 93 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2230217-byvshiy-chempion-ufc-leon-edvards-poterpel-pervoe-dosrochnoe-porazhenie-v-karere/