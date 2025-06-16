"За титул подраться": Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое в UFC

Казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал свое возвращение в UFC после травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Вестник ММА".

Казахстанец продолжает восстановление после травмы и заявил, что в следующем бою в UFC поборется за титул в полусреднем дивизионе.

«Я сам хочу вернуться, нужно долечить травму и быть готовым. Все будет зависеть от ситуации. Конечно, я хочу сразу за титул подраться, но время покажет, самое главное быть готовым, вне зависимости от того, кто бы там не был. Декабрь? Главное, чтобы травма не беспокоила, а так хочу подраться в этом году», — заявил Рахмонов.

Отметим, что в полусреднем весе UFC чемпионским поясом владеет австралиец Джек Делла Маддалена, который свой следующий бой проведет против обладателя титула в легком весе россиянина Ислама Махачева.

Шавкат же занимает третье место в данном дивизионе. Свой последний бой он провел против ирландца Йэна Мачадо Гэрри в декабре прошлого года, где одержал победу судейским решением.

Ранее, в команде Рахмонова сделали заявление о его возвращении к тренировкам.

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