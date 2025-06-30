Нарушения на 17 млрд тенге нашли в бюджетных расходах на подготовку спортсменов аудиторы

Итоги госаудита эффективности бюджетных расходов на подготовку спортсменов рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ВАП.

По данным Минтуризма и спорта, число людей, занимающихся спортом в РК, неуклонно растет: с 2021 по 2024 год на 24% до 8,4 млн человек (более 40% всего населения). Ежегодно растут и расходы на развитие спорта: с 2021 года они увеличились в 2 раза - с 153 млрд тенге до 315 млрд тенге.

Вместе с тем госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.

Так, за годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта.

"Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений. Например, в Комплексном плане на 2020-2025 годы полностью отсутствуют мероприятия, направленные на спортвысших достижений. Значительная часть задач из предыдущей концепции до 2025 года так и не была реализована и перешла в новую концепцию до 2029 года", - говорится в сообщении.

В ВАП заявили, что недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении.

Выяснилось, что министерством не проводилась научно-исследовательская работа в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению.

Нарушения были выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций.

Подчеркивается, что финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы - по некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.

Аудит показал, что по шести летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы. Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях.

Из них по пяти видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду.

При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.

Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают "медали" и бонусы.

Аудиторы отметили, несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге.

Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.

Сообщается, на премии административному персоналу "Дирекции развития спорта" в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге. В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге.

При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.

Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:

финансовые нарушения - 348 млн тенге;

неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;

неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.

Установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений.

157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.

Отметим, недавно мы писали о том, что призеры различных престижных международных турниров не получили положенные выплаты.

Например, житель Павлодара, призер чемпионата мира по гиревому спорту, подал иск к Министерству спорта, так как не получил положенную выплату на сумму более 700 тыс. тенге. Спортсмен не знал, что ему положено вознаграждение, а министерство не осуществило выплаты в положенный срок.

Не так давно в ВКО спортсмен с ограниченными возможностями через суд добился выплаты поощрений за призовые места на чемпионатах мира по пара-армрестлингу

В Астане чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу. Девушка завоевала первое и третье место по двум дисциплинам на чемпионате мира в Венгрии.

Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК. Суд подчеркнул, что нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях.