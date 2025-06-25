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    Спорт

      Казахстанец не получил денег за призовые места на чемпионатах мира и обратился в суд

      Опубликовано:

      Армрестлинг
      Армрестлинг. Иллюстративное фото: Nikola Stojadinovic / Getty Images

      В ВКО спортсмен с ограниченными возможностями через суд добился выплаты поощрений за призовые места на чемпионатах мира по пара-армрестлингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Усть-Каменогорска представлял спортивный клуб Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на международных чемпионатах по пара-армрестлингу.

      В 2022 и 2023 годах он занял призовые (второе и третье) места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье (Турция) и Алматы.

      Однако Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом.

      Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно.

      Суд также отметил, что действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта.

      "Отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур - в том числе запрет дискриминации и злоупотребления формальными требованиями", - уточнили в суде.

      Участие истца в международных соревнованиях осуществлялось при поддержке государственных органов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствовало о признании его деятельности как представляющей государственный интерес.

      Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы.

      "Однако по завершении соревнований министерство заняло позицию об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений", - отметили в суде.

      Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия.

      С учетом изложенного суд удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира по армрестлингу в 2022 году в Анталье (Турция) и в 2023 году в Алматы.

      Министерству предписано в установленный законом срок принять благоприятные административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений.

      Решение суда пока не вступило в законную силу.

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      Ранее стало известно, что житель Павлодара, призер чемпионата мира по гиревому спорту, подал иск к Министерству спорта, так как не получил положенную выплату на сумму более 700 тыс. тенге. Спортсмен не знал, что ему положено вознаграждение, а министерство не осуществило выплаты в положенный срок.

      В Астане чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу. Девушка завоевала первое и третье место по двум дисциплинам на чемпионате мира в Венгрии.

      Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК. Суд подчеркнул, что нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях.

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