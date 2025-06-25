Казахстанец не получил денег за призовые места на чемпионатах мира и обратился в суд
Опубликовано:
В ВКО спортсмен с ограниченными возможностями через суд добился выплаты поощрений за призовые места на чемпионатах мира по пара-армрестлингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Усть-Каменогорска представлял спортивный клуб Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на международных чемпионатах по пара-армрестлингу.
В 2022 и 2023 годах он занял призовые (второе и третье) места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье (Турция) и Алматы.
Однако Министерство спорта и туризма отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом.
Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно.
Суд также отметил, что действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта.
"Отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур - в том числе запрет дискриминации и злоупотребления формальными требованиями", - уточнили в суде.
Участие истца в международных соревнованиях осуществлялось при поддержке государственных органов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствовало о признании его деятельности как представляющей государственный интерес.
Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы.
"Однако по завершении соревнований министерство заняло позицию об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений", - отметили в суде.
Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия.
С учетом изложенного суд удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира по армрестлингу в 2022 году в Анталье (Турция) и в 2023 году в Алматы.
Министерству предписано в установленный законом срок принять благоприятные административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.
Ранее стало известно, что житель Павлодара, призер чемпионата мира по гиревому спорту, подал иск к Министерству спорта, так как не получил положенную выплату на сумму более 700 тыс. тенге. Спортсмен не знал, что ему положено вознаграждение, а министерство не осуществило выплаты в положенный срок.
В Астане чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу. Девушка завоевала первое и третье место по двум дисциплинам на чемпионате мира в Венгрии.
Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК. Суд подчеркнул, что нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2259126-kazahstanec-ne-poluchil-deneg-za-prizovye-mesta-na-chempionatah-mira-i-obratilsya-v-sud/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах