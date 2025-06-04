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Призер чемпионата мира из Павлодара добился выплат только через суд

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Гиревой спорт
Мужчина поднимает гирю. Иллюстративное фото: Arsenii Palivoda / Getty Images

Житель Павлодара, призер чемпионата мира по гиревому спорту, подал иск к Министерству спорта, так как не получил положенную выплату на сумму более 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в ноябре 2019 года 62-летний житель Павлодара занял второе место в чемпионате мира по гиревому спорту, проходившему в Сербии.

В соответствии с "Правилами выплат денежных поощрений" чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд) положены денежные вознаграждения, которые выплачиваются Министерством спорта.

Павлодарец не знал, что ему положено вознаграждение, а министерство не осуществило выплаты в положенный срок. На заявление призера о произведении выплат министерство ответило отказом ввиду пропуска срока для обращения о выплате. В связи с этим мужчина обратился в суд.

Суд провел примирительную процедуру, в ходе которой судья выразил предварительное правовое мнение. Стороны пришли к примирению, по условиям которого министерство обязалось произвести соответствующие выплаты до 1 апреля 2025 года.

Согласно поступившему ответу министерства, павлодарцу перечислили соответствующее вознаграждение в размере свыше 700 тысяч тенге. Права призера были восстановлены. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Астане чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу. Девушка завоевала первое и третье место по двум дисциплинам на чемпионате мира в Венгрии.

Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК. Суд подчеркнул, что нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях.

В прошлом году в Актобе суд признал незаконным отказ Минспорта в выплате денежных поощрений спортсмену-ветерану, призеру чемпионата мира по гиревому спорту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2252046-prizer-chempionata-mira-iz-pavlodara-dobilsya-vyplat-tolko-cherez-sud/