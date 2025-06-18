The Sun: Макгрегор избил человека в ночном клубе (видео)
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, как пишет The Sun, вновь оказался в центре скандала - боец подрался в ночном клубе на Ибице.
Отмечается, что ирландский файтер попал на видео, на котором отправляет в нокдаун мужчину, с которым разговаривал до этого.
Сообщается, что боец дважды нанес удар левой рукой - первый пролетел мимо, а второй попал в посетителя.
Издание, ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что после произошедшего Макрегор продолжил отдыхать в клубе, а пострадавшего мужчину выгнали.
"Для Конора не было никаких последствий, но парня, которого он ударил, увели, и больше я его не видел", - рассказал очевидец.
Отметим, что Макгрегор не появлялся в клетке UFC с 2021 года - в бою с Дастином Порье он получил серьезную травму, которая вынудила бойца на долгое время отказаться от поединков.
Возвращение легенды ожидалось и в 2024 году, однако Конор снялся с турнира из-за очередной травмы.
В марте этого года Макгрегор сделал намек на завершение профессиональной карьеры - ранее бывший двойной чемпион UFC заявлял о своих политических амбициях.
А недавно ирландский файтер попал в список самых переоцененных спортсменов в истории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2256876-the-sun-makgregor-izbil-cheloveka-v-nochnom-klube-video/
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