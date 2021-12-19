Блогер Джейк Пол отправил в глубокий нокаут экс-чемпиона UFC (видео)

Тайрон Вудли (лежит) - Джейк Пол (справа). Фото: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

В США состоялось боксерское шоу, главным поединком которого стал бой между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли по правилам бокса, сообщает NUR.KZ.

Поединок был рассчитан на шесть раундов, однако финального гонга бойцы не услышали. В заключительном раунде Пол мощным ударом отправил соперника в нокаут.

Напомним, первый поединок, который состоялся в августе этого года, закнчился победой Пола раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947395-bloger-dzheyk-pol-otpravil-v-glubokiy-nokaut-eks-chempiona-ufc-video/