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Блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего бойца UFC и одержал юбилейную победу в боксе

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Американский боксер и блогер Джейк Пол
Джейк Пол. Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Популярный американский YouTube-блогер Джейк Пол одержал победу над своим соотечественником Майком Перри в боксерском поединке, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Тампе (штат Флорида, США). Соперники бились в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг).

Уже в первом раунде Пол сумел отправить бывшего бойца UFC на канвас. Во второй трехминутке блогер оформил еще один нокдаун. В дальнейшем он продолжал наращивать преимущество.

В шестом раунде Пол вновь отправил оппонента в нокдаун. Перри смог подняться, но сильно шатался, из-за чего рефери зафиксировал технический нокаут. Таким образом, блогер одержал досрочную победу в поединке, рассчитанном на восемь раундов.

В профессиональном боксе 27-летний Пол выиграл десять боев (семь — нокаутами) и потерпел одно поражение. Перри досрочно уступил в обоих поединках в этом виде спорта. Ранее 32-летний американец выступал в смешанных единоборствах, в том числе в UFC, а также в кулачных боях.

Планируется, что Пол 15 ноября проведет поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном. Пока неизвестно, готовится ли блогер выступить в другом бою до этой даты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2137473-bloger-dzheyk-pol-nokautiroval-byvshego-boyca-ufc-i-oderzhal-yubileynuyu-pobedu-v-bokse/

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