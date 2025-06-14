"Воплощение нежности": жена Овечкина похвасталась фигурой в бикини

Жена легенды НХЛ Александра Овечкина, Анастасия, похвасталась фигурой в откровенном образе - она показала фотографии в бикини, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в профиле супруги нападающего "Вашингтон Кэпиталc" в Instagram.

"Летняя атмосфера", - подписала она снимки.

31-летняя модель позировала в коричневом бикини, которое состояло из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Анастасия продемонстрировала подписчикам стройное тело.

"Красивая, утонченная, настоящая", "Воплощение нежности и красоты", "Грация", " Эталон женственности", "Идеальная", - писали фанаты.

Напомним, Александр Овечкин побил "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Овечкин превзошел его 6 апреля. Позднее стало известно, что россиянин оказался самым богатым игроком в истории НХЛ.

Спустя две недели Овечкин обновил снайперский рекорд в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги - теперь россиянин имеет 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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