Экс-телохранитель Роналду рассказал, сколько ему платил футболист
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Бывший телохранитель звезды футбола Криштиану Роналду Хичман Бухари рассказал, сколько зарабатывал, охраняя спортсмена, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
Как пишет издание, ссылаясь на слова Бухари, экс-телохранитель звезды португальской сборной за свои услуги получал 1000 евро в день (581 тыс. тенге). Это означает, что он заработал около 1,5 млн евро (871,5 млн тенге), охраняя Роналду, говорится в материале.
При этом марокканец признал, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" - не рискованный клиент.
"Наша работа зависит от профиля клиента. В случае с Криштиану, с которым я работал четыре года, его профиль не был высокорискованным, потому что люди не хотели его убивать и он не получал угроз убийством.
Ему угрожали фанаты или люди, которые хотели его ограбить. У нас были некоторые глупые инциденты с папарацци или сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного. Он лучший босс, который у меня когда-либо был", - приводят слова Бухари испаноязычные СМИ.
Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вошел в список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории - он расположился на третей позиции, уступив лишь баскетболисту Майклу Джордану и гольфисту Тайгеру Вудсу. Состояние Роналду оценивается в 2,23 млрд долларов (1,1 трлн тенге).
Добавим, что в минувшее воскресенье сборная Португалия вместе с Роналду выиграла Лигу наций, обыграв сборную Испании. Футболист не смог совладать с эмоциями и заплакал прямо на футбольном поле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2253825-eks-telohranitel-ronaldu-rasskazal-skolko-emu-platil-futbolist/
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