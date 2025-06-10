Экс-телохранитель Роналду рассказал, сколько ему платил футболист

Бывший телохранитель звезды футбола Криштиану Роналду Хичман Бухари рассказал, сколько зарабатывал, охраняя спортсмена, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Как пишет издание, ссылаясь на слова Бухари, экс-телохранитель звезды португальской сборной за свои услуги получал 1000 евро в день (581 тыс. тенге). Это означает, что он заработал около 1,5 млн евро (871,5 млн тенге), охраняя Роналду, говорится в материале.

При этом марокканец признал, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" - не рискованный клиент.

"Наша работа зависит от профиля клиента. В случае с Криштиану, с которым я работал четыре года, его профиль не был высокорискованным, потому что люди не хотели его убивать и он не получал угроз убийством.

Ему угрожали фанаты или люди, которые хотели его ограбить. У нас были некоторые глупые инциденты с папарацци или сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного. Он лучший босс, который у меня когда-либо был", - приводят слова Бухари испаноязычные СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вошел в список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории - он расположился на третей позиции, уступив лишь баскетболисту Майклу Джордану и гольфисту Тайгеру Вудсу. Состояние Роналду оценивается в 2,23 млрд долларов (1,1 трлн тенге).

Добавим, что в минувшее воскресенье сборная Португалия вместе с Роналду выиграла Лигу наций, обыграв сборную Испании. Футболист не смог совладать с эмоциями и заплакал прямо на футбольном поле.

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