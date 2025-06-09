Криштиану Роналду расплакался после победы в финале Лиги наций (видео)

Легендарный нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на победу своей команды в финале Лиги наций, передает NUR.KZ.

Сегодня ночью мужская сборная Португалии по футболу в серии пенальти одержала победу над Испанией в финале Лиги наций УЕФА сезона 2024/25 - Португалия выиграла в серии пенальти со счетом 5:3 и второй раз в истории стала чемпионом Лиги наций.

Нападающий Португалии, который в этом матче забил один гол, Криштиану Роналду не смог сдержать слез на поле - после окончании игры Роналду заплакал. Эмоциональный момент попал на видео и завирусился в соцсетях.

Фанаты футболиста поздравляют его в соцсетях, посвящая ему арты.

Напомним, недавно Криштиану Роналду побил очередной рекорд - он получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество побед во встречах на уровне национальных команд.

Кроме того, Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.

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