Криштиану Роналду расплакался после победы в финале Лиги наций (видео)
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Легендарный нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на победу своей команды в финале Лиги наций, передает NUR.KZ.
Сегодня ночью мужская сборная Португалии по футболу в серии пенальти одержала победу над Испанией в финале Лиги наций УЕФА сезона 2024/25 - Португалия выиграла в серии пенальти со счетом 5:3 и второй раз в истории стала чемпионом Лиги наций.
Нападающий Португалии, который в этом матче забил один гол, Криштиану Роналду не смог сдержать слез на поле - после окончании игры Роналду заплакал. Эмоциональный момент попал на видео и завирусился в соцсетях.
Фанаты футболиста поздравляют его в соцсетях, посвящая ему арты.
Напомним, недавно Криштиану Роналду побил очередной рекорд - он получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество побед во встречах на уровне национальных команд.
Кроме того, Роналду также стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253348-krishtianu-ronaldu-rasplakalsya-posle-pobedy-v-finale-ligi-naciy-video/
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