Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в истории

Список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории опубликовал портал Sportico. В пятерку вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси, передает NUR.KZ.

В топ портала вошли 50 спортсменов из разных стран.

В этом году в пятерку богатейших впервые попал аргентинский футболист Лионель Месси. Он поднялся с шестого места на пятое. Его заработок, по данным портала, за всю карьеру составил 1,85 миллиарда долларов (966,9 млрд тенге).

Выше в рейтинге на одну позицию поднялся четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Его состояние оценивается в 1,88 млрд долларов (982,6 млрд тенге).

Между тем тройка лидеров осталось такой же, как и в прошлом году:

первое место у шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана , он заработал 4,1 млрд долларов (2,1 трлн тенге);

, он заработал 4,1 млрд долларов (2,1 трлн тенге); на втором месте гольфист Тайгер Вудс с состоянием в 2,79 млрд долларов (1,4 трлн тенге);

с состоянием в 2,79 млрд долларов (1,4 трлн тенге); на третьем месте португальский футболист Криштиану Роналду, чье состояние оценивается в 2,23 млрд долларов (1,1 трлн тенге).

В топ-10 вошли также гольфисты Арнольд Палмер и Джек Никлаус, футболист Дэвид Бекхэм, теннисист Роджер Федерер и боксер Флойд Мейвезер.

Из женщина в топ-50 вошла лишь американская теннисистка Серена Уильямс. Она расположилась на 40 месте с состоянием в 485 млн долларов (253,5 млрд тенге).

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе данных самого портала Sportico, а также изданий Forbes и Sports Illustrated.

В рейтинге учитывались не только зарплаты и бонусы спортсменов, но и призовые деньги, накопления, гонорары за выступления и дизайн полей, а также дорогие вещи и доход от продажи личных книг.

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