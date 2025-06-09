Сборная Португалии в серии пенальти победила Испанию и выиграла Лигу наций
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Мужская сборная Португалии по футболу в серии пенальти одержала победу над Испанией в финале Лиги наций УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.
"Финал четырех" турнира прошел в Германии. Решающий матч приняла "Альянц Арена" в Мюнхене.
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В составе испанцев по мячу забили полузащитник Мартин Субименди (21 минута) и форвард Микель Оярсабаль (45). Португальцы дважды отыгрались благодаря голам защитника Нуну Мендеша (26) и нападающего и капитана команды Криштиану Роналду (61).
В дополнительное время соперники не смогли выявить победителя. В серии пенальти португальцы реализовали все пять попыток, испанцы — три из четырех. Удар нападающего и капитана "Красной фурии" Альваро Мораты отразил вратарь Диогу Кошта.
Таким образом, сборная Португалии выиграла в серии пенальти со счетом 5:3 и второй раз в истории стала чемпионом Лиги наций. Ранее команда взяла титул в первом сезоне этого турнира в 2019 году.
Испанцы же второй раз заняли второе место. Также в их активе чемпионский титул в прошлом сезоне Лиги наций.
Напомним, бронзу в завершившемся розыгрыше забрала сборная Франции, которая в матче за третье место обыграла Германию.
Следующий сезон Лиги наций стартует осенью 2026 года — уже после чемпионата мира по футболу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2253279-sbornaya-portugalii-v-serii-penalti-pobedila-ispaniyu-i-vyigrala-ligu-naciy/
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