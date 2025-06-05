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    Спорт

      "До сих пор нет": паралимпийская чемпионка ответила на вопрос об асфальте возле своего дома

      Опубликовано:

      Акмарал Науатбек
      Акмарал Науатбек. Фото: instagram.com/nauatbeka

      Паралимпийская чемпионка Акмарал Науатбек ответила на вопрос о том, постелили ли возле ее дома асфальт после завоеванного в Париже "золота" - девушка стала гостем подкаста "Зamandas", передает NUR.KZ.

      Отметим, что после Олимпиады в Париже тема про асфальт стала поводом для шуток, так как после победы Елдоса Сметова в Сети появилось видео, на котором рабочие укладывают новый асфальт, предположительно, у дома олимпийского чемпиона. Многие казахстанцы выразили мнение, что на такой шаг власти пошли лишь потому, что дзюдоист выиграл золотую медаль.

      Позже было опубликовано видео, на котором дорожные рабочие меняют бордюры на одной из улиц. Голос за кадром утверждает, что работы ведутся на улице, где живет бронзовый призер Олимпиады Назым Кызайбай.

      В акимате Алматинской области после опровергли эту информацию, показав фотографии улицы, где живет спортсменка. Работы там не проводились, однако в ведомстве добавили, что дорога в будущем все же будет отремонтирована.

      Теперь про асфальт спросили и Акмарал Науатбек. По ее словам, дорогу пока еще не отремонтировали. Также спортсменка вспомнила смешную историю о том, как она возвращалась из Парижа. История эта как раз связана с асфальтом.

      "Рядом с нашим домом строится еще ЖК, и, соответственно, дороги нет. Когда мои близкие вернулись из Парижа, они увидели там огромную кучу асфальта и скинули мне фото с фразой: "Прикинь, кажется, у нас новый асфальт будут стелить". Я обрадовалась, наивно спрашиваю: "Они разве успеют? Я же уже завтра прилечу". В итоге я прилетаю - нет. Лежит также груда асфальта", - рассмеялась она.

      Также она рассказала, что после паралимпиады ее встретили на Mercedes и пообещали довезти до дома. Акмарал призналась, что ей стало жалко автомобиль.

      "Я еду и понимаю, что у нас там дороги нет. Я им говорю: "Давайте остановимся там, где еще есть асфальт". А они - нет, прямо до подъезда. Там столько кочек, они еще такие глубокие. Мы еле доехали", - рассказала чемпионка.

      По словам спортсменки, дорогу все еще не починили.

      "И до сих пор нет этого асфальта", - заключила она.

      Напомним, Нуаутбек стала чемпионкой в весовой категории до 48 килограммов среди атлетов категории J2 (нарушение зрения). Ее победа позволила сборной Казахстана установить национальный рекорд на Паралимпиаде.

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