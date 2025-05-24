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Стычка фанатов футбола чуть не привела к массовой драке в Астане (видео)

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Стычка фанатов футбольных команд
Момент стычки. Скриншот из видео: t.me/astanovka98

В столице у стадиона "Астана Арена" после четвертьфинального матча кубка Казахстана произошла стычка фанатов клубов "Женис" и "Астана", передает NUR.KZ cо ссылкой на ДП города.

В Telegram-канале astanovka98 появилось видео перепалки фанатов двух столичных клубов "Женис" и "Астана". Сообщается, что стычка произошла у стадиона "Астана Арена" после прошедшего неделю назад четвертьфинального матча кубка Казахстана.

На кадрах видно, как футбольные фанаты обмениваются взаимными оскорблениями и пытаются затеять драку. Однако предотвратили серьезные последствия конфликта сотрудники полиции.

Для разъяснения ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны.

"По данному факту сотрудники полиции своевременно отреагировали на ситуацию и предотвратили ее дальнейшее развитие.

В результате проверки установлен инициатор инцидента. Материал по факту хулиганства направлен в суд для рассмотрения. До решения суда он помещен в комнату временного задержания Управления полиции района Нура", - сообщили в полиции.

Отметим, по статье 293 УК РК "Хулиганство" - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Хулиганство наказывается штрафом в размере от 500 до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Внимание! 18+! Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику!

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям.

Также в мае передавали, что полиция устанавливает участников конфликта, произошедшего на парковке столичного стадиона "Астана арена". Один из мужчин в ходе конфликта применил предмет, похожий на биту.

А в феврале хоккеисты сборной Туркменистана набросились на игроков Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2248368-stychka-fanatov-futbola-chut-ne-privela-k-massovoy-drake-v-astane-video/