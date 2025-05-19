Хоккеист казахстанского клуба ушел из жизни в возрасте 23 лет

Пресс-служба атырауского ХК "Бейбарыс" сообщила о смерти хоккеиста Олега Гофмана, который ушел из жизни в возрасте 23 лет в результате несчастного случая, передает NUR.KZ.

На странице ХК "Бейбарыс" в Instagram опубликовано сообщение о том, что российский хоккеист Олег Гофман ушел из жизни.

"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате несчастного случая ушел из жизни игрок ХК "Бейбарыс" Олег Гофман. Олег защищал цвета нашей команды на протяжении последних двух сезонов. Он навсегда останется в нашей памяти как надежный защитник и достойный человек", - сказано в сообщении.

Также гибель Олега Гофмана прокомментировали в пресс-службе московского клуба "Динамо", за который в прошлом также выступал спортсмен.

"Защитник 2001 года рождения является динамовским воспитанником и долгое время выступал в системе клуба. В составе молодежной команды бело-голубых провел 166 игр и в 2021-м году стал обладателем Кубка Харламова. Кроме того, на его счету числится 25 игр за команду ВХЛ", - сообщили в клубе.

В публикации указано, что прощание с хоккеистом состоится 20 мая.

В марте этого года сообщалось, что бывший российский хоккеист Федор Малыхин скончался на 35-м году жизни.

В тот же день стало известно, что бывший чешский хоккеист, выступавший когда-то и за казахстанский "Барыс", Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет во время катания на лыжах - он врезался в столб.

А в марте 2024 года на 43-м году жизни скончался известный хоккеист Константин Кольцов, который состоял в романтических отношениях с теннисисткой Ариной Соболенко.