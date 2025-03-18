Бывший игрок "Барыса" трагически погиб, катаясь на лыжах

Бывший чешский хоккеист, выступавший когда-то и за казахстанский "Барыс", Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет во время катания на лыжах - он врезался в столб.

Новости о смерти спортсмена подтвердила его супруга на своей странице в Instagram.

"Я даже не могу выразить словами ту невероятную боль, которую я сейчас испытываю. Вчера, после несчастного случая, мой мужчина, моя вселенная, моя любовь, отец наших детей, наш друг Томаш Клоучек покинул нас навсегда", - написала Барбора Клоучкова.

Как пишет "РИА Спорт", ссылаясь на чешские СМИ, в минувшее воскресенье Клоучек во время катания на лыжах на горе Медведин врезался в электрический столб и умер на месте от полученных травм.

По данным издания, Клоучек выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нэшвилл Предаторз" и "Атланту Трэшерз", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он представлял астанинский "Барыс".

Он также играл в ряде чешских клубов и завершил карьеру в 2016 году.

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