Бывший игрок "Барыса" трагически погиб, катаясь на лыжах

Бывший чешский хоккеист, выступавший когда-то и за казахстанский "Барыс", Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет во время катания на лыжах - он врезался в столб.
Новости о смерти спортсмена подтвердила его супруга на своей странице в Instagram.
"Я даже не могу выразить словами ту невероятную боль, которую я сейчас испытываю. Вчера, после несчастного случая, мой мужчина, моя вселенная, моя любовь, отец наших детей, наш друг Томаш Клоучек покинул нас навсегда", - написала Барбора Клоучкова.
Как пишет "РИА Спорт", ссылаясь на чешские СМИ, в минувшее воскресенье Клоучек во время катания на лыжах на горе Медведин врезался в электрический столб и умер на месте от полученных травм.
По данным издания, Клоучек выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нэшвилл Предаторз" и "Атланту Трэшерз", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он представлял астанинский "Барыс".
Он также играл в ряде чешских клубов и завершил карьеру в 2016 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2228862-byvshiy-igrok-barysa-tragicheski-pogib-katayas-na-lyzhah/