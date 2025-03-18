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Известный российский хоккеист умер в возрасте 34 лет

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Бывший российский хоккеист Федор Малыхин
Федор Малыхин. Фото: Пресс-служба КХЛ

Бывший российский хоккеист Федор Малыхин скончался на 35-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Континентальной хоккейной лиги в Telegram.

Официально детали произошедшего не раскрываются. По информации "Спорт-Экспресса", тело Малыхина в екатеринбургской квартире обнаружил отец. Уточняется, что до этого спортсмен несколько дней не выходил на связь с родственниками и друзьями.

Последним клубом Малыхина был омский "Авангард", за который он выступал в сезоне 2022/23. После расторжения контракта форвард не получил предложений из КХЛ и ушел из спорта. По данным "Спорт-Экспресса", по завершении карьеры он учился на юриста и не жаловался на проблемы со здоровьем.

Соболезнования в связи со смертью Малыхина выразили КХЛ, "Авангард", а также екатеринбургский "Автомобилист", казанский "Ак Барс", челябинский "Трактор", московский "Спартак" и подмосковный "Витязь", за которые хоккеист также выступал.

В 2014 году спортсмен принимал участие в Матче звезд КХЛ. В сезоне 2017/18 Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса".

Напомним, ранее появилась информация о трагической гибели бывшего игрока астанинского "Барыса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2229102-izvestnyy-rossiyskiy-hokkeist-umer-v-vozraste-34-let/