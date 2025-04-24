22-летний футболист потерял сознание перед матчем и умер в ЮАР

Футболист южноафриканского клуба "Дурбан Сити" Синамандла Зонди потерял сознание перед матчем. Его госпитализировали, но спасти не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Спорт".

Как пишет издание, ссылаясь на заявление клуба, трагический инцидент произошел 22 апреля перед игрой "Дурбан Сити" против "Милфорда".

Зонди разминался перед матчем, когда внезапно потерял сознание. 22-летнего футболиста экстренно доставили в больницу, но реанимировать его не удалось.

В клубе подтвердили информацию о смерти спортсмена, но причина смерти не называется.

"С огромной грустью мы подтверждаем смерть Синамандлы Зонди. Ценный член семьи "Дурбан Сити", Синамандла был не только талантливым футболистом, он был товарищем по команде, другом, братом, сыном и настоящим источником вдохновения для всех, кто был с ним рядом.

Наши мысли с его семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами и всеми, кто пострадал от этой трагической потери. Мы продолжим поддерживать их в это нелегкое время", - говорится в заявлении клуба.

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