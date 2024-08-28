Двукратный чемпион Уругвая по футболу умер после потери сознания во время матча

Центральный защитник Хуан Искьердо умер после потери сознания во время матча, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба "Насьональ" из Монтевидео, за который выступал футболист.

22 августа команда играла в 1/8 финала Кубка Либертадорес с бразильским "Сан-Паулу". Искьердо потерял сознание во время матча, его госпитализировали в реанимационное отделение и зафиксировали нарушение сердечного ритма.

Через несколько дней 27-летний уругвайский футболист скончался.

"С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда", — говорится в сообщении клуба.

Искьердо выступал за "Насьональ" в 2022 году, а в прошлом январе вернулся в команду. За профессиональную карьеру футболист дважды стал чемпионом Уругвая и выиграл Суперкубок страны.

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