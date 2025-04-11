21-летний футболист умер после столкновения с вратарем на матче кубка Перу

Футболист перуанского клуба "Реал Титан" Хелар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с вратарем. Спортсмену был 21 год, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление клуба, трагический инцидент произошел на матче Кубка Перу.

Гонсалес на 70-й минуте матча против "Дефенсор Нуэва" попытался сыграть в воздухе и получил удар по голове в столкновении с вратарем соперника.

Гонсалес упал без сознания и был доставлен с поля в больницу города Мойобамба, где, несмотря на усилия медиков, футболист скончался через два дня. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.

"Покойся с миром, Хелар Гонсалес Альтамирано. Мы будем помнить тебя за твою любовь к футболу и любовь к своей семье. Ты был нашим лидером и оставил нам огромную боль", - говорится в сообщении клуба "Реал Титан".

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Напомним, в прошлом году центральный защитник уругвайского ФК "Насьональ" Хуан Искьердо умер после потери сознания во время матча. Ему было 27 лет.

До этого бывший форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена перенес сердечный приступ во время игры чемпионата Албании и скончался в больнице. Как оказалось, в 2017 году врачи диагностировали ему заболевание сердца и рекомендовали завершить спортивную карьеру.