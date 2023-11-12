Футболист умер из-за сердечного приступа во время матча

Бывший форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена перенес сердечный приступ по ходу игры чемпионата Албании и скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Ганы.

Нападающий выступал за албанский клуб "Эгнатия". В субботу, 11 ноября, его команда принимала "Партизани" в рамках 13-го тура национального чемпионата. Двамена потерял сознание на 24-й минуте матча из-за сердечного приступа. Врачи пытались спасти футболиста, но вскоре он скончался в больнице.

"Он хорошо служил своей стране и показывал класс каждый раз, когда представлял Гану. Эту новость тяжело принять. В данный момент все наши мысли и соболезнования с его семьей", — заявил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Эдвин Симеон-Окраку.

Двамена провел девять матчей в составе национальной команды и забил два мяча. Заболевание сердца ему диагностировали в 2017 году, врачи рекомендовали форварду завершить спортивную карьеру.

В 2020-м футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который через год спас его во время приступа в матче чемпионата Дании. Тогда Двамена тоже потерял сознание на поле, но в дальнейшем продолжил профессиональную карьеру.

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