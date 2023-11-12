Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Футболист умер из-за сердечного приступа во время матча

Опубликовано:

Рафаэль Двамена
Рафаэль Двамена: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Бывший форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена перенес сердечный приступ по ходу игры чемпионата Албании и скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Ганы.

Нападающий выступал за албанский клуб "Эгнатия". В субботу, 11 ноября, его команда принимала "Партизани" в рамках 13-го тура национального чемпионата. Двамена потерял сознание на 24-й минуте матча из-за сердечного приступа. Врачи пытались спасти футболиста, но вскоре он скончался в больнице.

"Он хорошо служил своей стране и показывал класс каждый раз, когда представлял Гану. Эту новость тяжело принять. В данный момент все наши мысли и соболезнования с его семьей", — заявил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Эдвин Симеон-Окраку.

Двамена провел девять матчей в составе национальной команды и забил два мяча. Заболевание сердца ему диагностировали в 2017 году, врачи рекомендовали форварду завершить спортивную карьеру.

В 2020-м футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который через год спас его во время приступа в матче чемпионата Дании. Тогда Двамена тоже потерял сознание на поле, но в дальнейшем продолжил профессиональную карьеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045337-futbolist-umer-iz-za-serdechnogo-pristupa-vo-vremya-matcha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.