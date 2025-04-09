Налоговая снова заблокировала счет Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба России снова заблокировала банковский счет бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - ранее спортсмен уже имел проблемы с ФНС.

На этот раз счет заблокировали из-за непредставления налоговой декларации, пишет РИА Спорт со ссылкой на сервис "БИР-Аналитик".

Подчеркивается, что информация о налоговой задолженности спортсмена отсутствует, причиной блокировки указано "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".

Отметим, что в прошлом году Федеральная налоговая служба РФ тоже арестовала банковские счета бывшего чемпиона UFC. Затем в отношении спортсмена возбудили исполнительное производство из-за долга в 79,3 млн рублей. Однако позже Нурмагомедов погасил налоговую задолженность, его счета разблокировали.

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