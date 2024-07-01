В России арестовали счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба России арестовала банковские счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 297 миллионов рублей.

Сообщается, что ранее ФНС закрыла несколько фирм, которые принадлежали бойцу, среди них ООО "Хикмет тревел", которая работала в направлении туризма. Причиной закрытия называют недостоверные сведения в официальных бумагах.

Mash сообщает, что счет был заблокирован вместе со счетом благотворительного фонда.

По информации РБК операции по счетам Нурмагомедова приостановлены из-за неисполнения требований об уплате задолженностей. Отрицательное сальдо составило 79,2 миллиона рублей.

"Орел" завершил профессиональную спортивную карьеру в 2020 году. Он ушел непобежденным с рекордом в смешанных единоборствах 29-0.

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