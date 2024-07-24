В отношении Хабиба Нурмагомедова возбудили дело

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сумма долга перед управлением ФНС по Республике Дагестан составляет 79,4 млн рублей,

В пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов подтвердили информацию о возбуждении исполнительного производства.

Напомним, в начале текущего месяца Федеральная налоговая служба Российской Федерации арестовала банковские счета бывшего чемпиона UFC.

А ранее ФНС закрыла несколько фирм, которые принадлежали Нурмагомедову. Среди них ООО "Хикмет тревел", которое работало в направлении туризма. Причиной закрытия называют недостоверные сведения в официальных бумагах.

Также сообщалось, что был заблокирован счет благотворительного фонда россиянина.

Отметим, что Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2020 году. После очередной защиты чемпионского пояса он сделал заявление о том, что уходит, и сложил перчатки. В настоящий момент чемпионом UFC в легкой весовой категории является член команды Хабиба Ислам Махачев.