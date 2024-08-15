Хабиб Нурмагомедов погасил долг в десятки миллионов рублей

Бывший российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов погасил налоговую задолженность, его счета разблокировали, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Ранее Федеральная налоговая служба РФ арестовала банковские счета бывшего чемпиона UFC. Затем в отношении спортсмена возбудили исполнительное производство из-за долга в 79,3 млн рублей (около 430 млн тенге по нынешнему курсу).

По состоянию на 15 августа заблокированных счетов у Нурмагомедова нет. РИА Новости Спорт подтвердило эти данные через специализированную систему "БИР-Аналитик".

Однако замороженными остаются счета благотворительного фонда Нурмагомедова (долг в 3,5 тысячи рублей) и бойцовского клуба "ИГЛЗ" (долг 824 рубля 23 копейки). Этими организациями россиянин руководил до января 2022 года. Остальные связанные со спортсменом компании не имеют долгов перед ФНС.

Нурмагомедов в профессиональных MMA выиграл все 29 боев. Карьеру он завершил в 2020 году.

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