Даулет Турлыханов лишился одной из должностей

Депутат мажилиса и известный казахстанский спортсмен Даулет Турлыханов больше не является президентом Азиатского союза борьбы, он уступил должность представителю Иордании.

Как сообщается на сайте UWW, в Аммане состоялась ассамблея Азиатского совета Объединенного мира борьбы (UWW Asia). Отмечается, что в выборах приняли участие 38 национальных федераций.

Во время ассамблеи состоялись выборы руководящего состава и выборы нового президента Азиатского союза борьбы. Новым президентом выбран Мохаммед Аль-Авамала, получивший 34 голоса. Он будет возглавлять федерацию до 2028 года.

По данным Sports.kz, ранее данную должность занимал Даулет Турлыханов, который покинул пост. На опубликованных фото видно, что Турлыханов поздравил нового президента с избранием.

По информации Wrestdag.ru, возглавлявший два последних срока UWW Asia Даулет Турлыханов набрал 16 голосов.

Как указано на сайте Олимпийского комитета Казахстана, Даулет Турлыханов родился в селе Георгиевка Восточно-Казахстанской области. Он является заслуженным мастером спорта СССР по греко-римской борьбе.

В 1988 году он стал серебряным призером XXIV летних Олимпийских игр 1988 в Сеуле. Через четыре года он выиграл бронзу на Олимпиаде в Барселоне. В 1989 году стал чемпионом мира.

За последний год имя Даулета Турлыханова обсуждали в свете скандала вокруг его сына. 14 октября 2024 года в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. В КУИС на это ответили, что по данному факту вынесены предупреждения осужденному.

Позже материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд Медеуского района Алматы. Прошлое заседание, которое состоялось 18 октября, заняло не более получаса – из-за отсутствия защитника Нурасыла Болата процесс перенесли.

21 октября представитель службы пробации выдвинул ходатайство о замене условий отбывания наказания с ограничения на лишение свободы. Прокурор и юрист Анна Чернова поддержали ходатайство. Сам осужденный признал вину в нарушении, а его адвокат Назкен Кусаинова заявила, что в замене нет необходимости.

Позже по данному делу было принято решение - суд постановил, что неотбытую часть наказания Нурасыл Болат будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности.