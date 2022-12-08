Сабина Алтынбекова объявила о возобновлении карьеры

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова объявила о возвращении в спорт. Спортсменка продолжит играть за арабский клуб "Аль-Васл", за который ей уже приходилось выступать.

О возвращении на площадку Сабина написала в своем Instagram-аккаунте.

"Снова в строю, снова готова побеждать. Год усердной подготовки не прошел даром. Рада быть частью Al wasl team", — написала она.

Волейболистка поблагодарила своих поклонников за поддержку и интерес к ее спортивной карьере.

"Время красивой игры, время интересной жизни, время достижения целей, время осуществления желаний. Это все - S20 time", — добавила она.

На опубликованном фото Сабина одета в черно-желтую форму арабского клуба.

"Больших побед и удачи", " Новый старт", " Наконец-то, поздравляем", "Успехов и побед", — поддержали спортсменку подписчики.

Напомним, что Сабина Алтынбекова не выступала с 2020 года. В 2021 в семье спортсменки произошло радостное событие - она стала мамой.

В апреле этого года Алтынбекова намекнула на скорое возвращение в спорт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2000760-sabina-altynbekova-obyavila-o-vozobnovlenii-karery/