Стало известно, кто стал избранницей парачемпиона Давида Дегтярева

Стало известно, что избранницей казахстанского парачемпиона Давида Дегтярева стала парачемпионка по пауэрлифтингу Валерия Смирновой, передает NUR.KZ.

Недавно мы писали, что под занавес года 28-летний спортсмен сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Однако отмечалось, что пара не афиширует личную жизнь, известно лишь имя девушки и то, что она на 6 лет младше Дегтярева.

Теперь в Сети появились новые подробности о том, кто стал избранницей парачемпиона, взявшего два золота на Олимпиаде.

Сегодня, 30 декабря, Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями опубликовал в Instagram-аккаунте видео с бракосочетания парачемпионов Давида Дегтярева и Валерии Смирновой.

"На этих выходных двукратный чемпион Паралимпийских игр Давид Дегтярев женился на чемпионке международных соревнований по пара-пауэрлифтингу Валерии Смирновой.

Поздравляем молодоженов и желаем им счастья, любви и гармонии!

Дорогие спортсмены, делитесь с нами своими счастливыми моментами! Мы всегда рады отмечать вместе с вами не только спортивные победы, но и радости в личной жизни", - написали в Центре.

Небольшое видео со свадьбы опубликовала в Instagram и сама Валерия Смирнова.

По информации на сайте Top-news.kz, Валерия Смирнова получила перелом нижней конечности еще в детстве во время падения. После этого у нее не срасталась нога, назначили инвалидность. В дальнейшем врачам пришлось прибегнуть к ампутации и протезированию.

Валерия завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по пара-пауэрлифтингу в Тбилиси, в 2022 году, выжав штангу весом 54 килограмма. К моменту победы она занималась пара пауэрлифтингом 4 года.

Добавим, казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев является самым титулованным паралимпийцем в истории страны. Отечественный атлет в этом году стал единственным двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Казахстанец удерживает мировое лидерство на протяжении двух циклов в весовой категории до 53 килограммов.

В сентябре национальная команда завершила Паралимпиаду-2024 с девятью медалями, из которых два золота взял Давид Дегтярев. Таким образом сборная Казахстана установила собственный рекорд по числу наград высшей пробы и суммарному числу медалей. Ранее представители страны не выигрывали больше одного золота на летней или зимней Паралимпиаде. Прежнее лучшее достижение по суммарному количеству медалей было показано в Токио-2020 (пять наград).

Яркие представители казахстанского и мирового спорта регулярно привлекают внимание не только профессиональными достижениями, но и историями из личной жизни. О нашумевших свадьбах и разводах атлетов в уходящем 2024 году читайте здесь.