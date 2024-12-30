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Стало известно, кто стал избранницей парачемпиона Давида Дегтярева

Опубликовано:

Давид Дегтярев и Валерия Смирнова
Давид Дегтярев и Валерия Смирнова. Кадр из видео: instagram.com/csp_parasport.kz

Стало известно, что избранницей казахстанского парачемпиона Давида Дегтярева стала парачемпионка по пауэрлифтингу Валерия Смирновой, передает NUR.KZ.

Недавно мы писали, что под занавес года 28-летний спортсмен сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Однако отмечалось, что пара не афиширует личную жизнь, известно лишь имя девушки и то, что она на 6 лет младше Дегтярева.

Теперь в Сети появились новые подробности о том, кто стал избранницей парачемпиона, взявшего два золота на Олимпиаде.

Сегодня, 30 декабря, Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями опубликовал в Instagram-аккаунте видео с бракосочетания парачемпионов Давида Дегтярева и Валерии Смирновой.

"На этих выходных двукратный чемпион Паралимпийских игр Давид Дегтярев женился на чемпионке международных соревнований по пара-пауэрлифтингу Валерии Смирновой.

Поздравляем молодоженов и желаем им счастья, любви и гармонии!

Дорогие спортсмены, делитесь с нами своими счастливыми моментами! Мы всегда рады отмечать вместе с вами не только спортивные победы, но и радости в личной жизни", - написали в Центре.

Небольшое видео со свадьбы опубликовала в Instagram и сама Валерия Смирнова.

По информации на сайте Top-news.kz, Валерия Смирнова получила перелом нижней конечности еще в детстве во время падения. После этого у нее не срасталась нога, назначили инвалидность. В дальнейшем врачам пришлось прибегнуть к ампутации и протезированию.

Валерия завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по пара-пауэрлифтингу в Тбилиси, в 2022 году, выжав штангу весом 54 килограмма. К моменту победы она занималась пара пауэрлифтингом 4 года.

Добавим, казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев является самым титулованным паралимпийцем в истории страны. Отечественный атлет в этом году стал единственным двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Казахстанец удерживает мировое лидерство на протяжении двух циклов в весовой категории до 53 килограммов.

В сентябре национальная команда завершила Паралимпиаду-2024 с девятью медалями, из которых два золота взял Давид Дегтярев. Таким образом сборная Казахстана установила собственный рекорд по числу наград высшей пробы и суммарному числу медалей. Ранее представители страны не выигрывали больше одного золота на летней или зимней Паралимпиаде. Прежнее лучшее достижение по суммарному количеству медалей было показано в Токио-2020 (пять наград).

Яркие представители казахстанского и мирового спорта регулярно привлекают внимание не только профессиональными достижениями, но и историями из личной жизни. О нашумевших свадьбах и разводах атлетов в уходящем 2024 году читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2207022-video-so-svadby-chempiona-paralimpiyskih-igr-davida-degtyareva-poyavilos-v-seti/

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