Сметов, Рахмонов и Айтмухан: кто из казахстанских спортсменов стал лучшим в 2024 году

2024 год запомнится болельщикам казахстанского спорта целой плеядой успешных результатов: от медалей Олимпийских игр до ярких поединков в лучшей бойцовской лиге мира UFC. NUR.KZ предлагает подборку лучших спортсменов-мужчин в уходящем году.

Елдос Сметов — дзюдо

Список лучших спортсменов уходящего 2024 года, бесспорно, открывает олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов. Атлет стал самым титулованным мужчиной в истории Казахстана на Олимпийских играх, завоевав весь комплект медалей: серебро Рио-де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020, золото Парижа-2024.

32-летний дзюдоист одержал победу в финале Олимпиады в весовой категории до 60 килограммов. На глазах у президента Франции Эммануэля Макрона он одолел местного спортсмена и стал супергероем для всего казахстанского народа. Елдос Сметов является единственным представителем страны, который смог принести медаль высшей пробы с главного старта четырехлетия в уходящем году.

Нариман Курбанов — спортивная гимнастика

Еще один герой минувших Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов этим летом обратил внимание всех казахстанцев к спортивной гимнастике. Атлет принес историческое серебро Казахстану в упражнениях на коне. Сразу же после своего награждения он заявил, что посвящает медаль всему казахстанскому народу.

На фоне внимания к боксу, дзюдо и борьбе на Олимпиаде-2024 успех Курбанова является исключительным. В тяжелейшей конкуренции Нариман отстоял звание мирового лидера в спортивной гимнастике и, несомненно, повлиял на активное развитие этого вида спорта в стране.

Нурбек Оралбай — бокс

Серебро в боксе и признание миллионов болельщиков в тяжелейшем поединке на Олимпиаде в Париже завоевал Нурбек Оралбай. Боксер был единственным представителем мужской команды в финалах главного спортивного события четырехлетия, и именно на него ложилась большая ответственность в тот момент.

Для национальной команды это был первый финал за минувшие две Олимпиады, так как на Играх в Токио отечественные боксеры завершили соревнования в лучшем случае с бронзовыми медалями. Чемпион мира из Казахстана проявил невероятный дух и не оставил отечественных боксеров без награды в этом виде спорта, выиграв серебро в весе до 80 килограммов.

Демеу Жадраев — греко-римская борьба

Не оставил без олимпийской медали греко-римскую борьбу на Играх в Париже и Демеу Жадраев. 35-летний казахстанский "классик" уже со старта соревновательного пути заставил всех поверить, что ему по силам занять вершину пьедестала. Во втором круге олимпийского турнира по борьбе он выбил на тот момент главного фаворита сетки Акжола Махмудова из Кыргызстана, а в итоге уступил только в финале и забрал серебро.

Жадраев на Олимпиаде-2024 стал символом упорного и скромного труда, который приводит к большому успеху. Уже стоя на олимпийском пьедестале, спортсмен заявил, что именно страна вдохновила его на эту победу.

Гусман Кыргызбаев — дзюдо

Сюрприз года и еще одну олимпийскую медаль в дзюдо преподнес Гусман Кыргызбаев. Казахстанский спортсмен до начала Игр в Париже не был явным претендентом на медальный результат в весе до 66 килограммов. В рейтинге Кыргызбаев занимал 26-е место, но смог проявить настоящий казахский дух и завоевать бронзу.

Еще до начала Олимпиады-2024 дзюдоист думал о завершении карьеры, однако смог отобраться на турнир, который принес ему заветную медаль. Если Жадраев стал символом упорного труда, то Кыргызбаев — олицетворением веры в собственные силы, несмотря ни на что.

Давид Дегтярев — пара пауэрлифтинг

Казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев является самым титулованным паралимпийцем в истории страны. Отечественный атлет в этом году стал единственным двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Казахстанец удерживает мировое лидерство на протяжении двух циклов в весовой категории до 53 килограммов.

Останавливаться на достигнутом Давид не собирается и планирует принести еще одну медаль высшей пробы на Играх в Лос-Анджелесе. Также вот уже на протяжении двух циклов Дегтяреву нет равных на чемпионатах мира. В его активе две золотые медали мировых первенств.

Ислам Сатпаев — пулевая стрельба

Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев стал первым спортсменом, который принес стране олимпийскую медаль в Париже-2024. В дуэте с Александрой Ле атлет показал третий результат в пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Бронзовая медаль Сатпаева и Ле стала первой после 28 лет перерыва для сборной Казахстана в этом виде спорта, что делает данный результат еще более выдающимся. Отметим, что спортсмену всего 26 лет, и на следующий олимпийский цикл он будет одним из фаворитов на завоевание медали высшей пробы.

Ризабек Айтмухан — вольная борьба

Имя Ризабека Айтмухана вот уже пару лет фигурирует во всевозможных списках лучших спортсменов, что выглядит абсолютно заслуженным. 20-летний борец быстро стал одним из самых титулованных "вольников" в истории казахстанской борьбы.

Помимо золотой медали взрослого чемпионата мира (до 92 килограммов), Айтмухан в этом году прибавил чемпионские титулы в двух возрастных категориях уже в новой категории (до 97 килограммов). Это значит, что на взрослом и молодежном уровнях у казахстанского борца нет равных в мире. Остается надеяться, что эта гегемония продолжится на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Шавкат Рахмонов — смешанные единоборства

Уходящий год завершается и яркой победой в смешанных единоборствах. Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, должен был уже в декабре провести бой за чемпионский титул, но оппонент казахстанца Белал Мухаммад снялся с поединка по причине инфекции в ноге.

Непобежденный отечественный спортсмен в итоге принял вызов другого файтера — Иэна Мачадо Гэрри, который также не знал поражений. Рахмонов стремился завершить год на мажорной ноте и подтвердить статус главного претендента на пояс. Бой завершился, как и предполагалось, победой "Номада", и ожидается, что уже в первой половине следующего года казахстанец подерется за заветный титул.

Асу Алмабаев — смешанные единоборства

Если говорить о ярких победах в смешанных единоборствах, то другой казахстанский боец UFC Асу Алмабаев провел сразу три поединка в 2024 году, в которых был признан победителем единогласным решением судей. С 15-го места наилегчайшего дивизиона казахстанец взлетел на седьмую строчку и только в декабре потерял одну позицию. Не исключено, что уже в следующем году "Зульфикар" поборется за чемпионский титул в своей весовой категории. Таким образом, у Казахстана в 2025 году может быть сразу два чемпиона в UFC.

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