Любовь чемпионов: свадьбы и разводы звезд казахстанского и мирового спорта в 2024 году

Яркие представители казахстанского и мирового спорта регулярно привлекают внимание не только профессиональными достижениями, но и историями из личной жизни. NUR.KZ вспоминает нашумевшие свадьбы и разводы атлетов в уходящем 2024 году.

Свадьба: Нариман Курбанов и Аида Бауыржанова (спортивная гимнастика)

Для многих спортсменов Олимпиада — важная точка отсчета не только в карьере, но и в личной жизни. Регулярно встречаются истории, когда уже после выступления на главном турнире атлеты закрывают бытовые вопросы, в том числе связанные со свадьбой.

В такую категорию попал и Нариман Курбанов, который в Париже-2024 принес сборной Казахстана историческую серебряную медаль в упражнении на коне. Уже в сентябре 27-летний спортсмен сыграл свадьбу со своей ровесницей Аидой Бауыржановой. Сам Курбанов рассказывал, что дал избраннице обещание жениться еще три года назад.

Примечательно, что и Бауыржанова — профессиональная гимнастка. Лидер женской сборной Казахстана была близка к поездке на Олимпиаду-2024, но на квалификационном чемпионате Азии ей не хватило 0,033 балла.

Свадьба: Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг)

Заиграла новыми красками и личная жизнь героя Паралимпиады. Давид Дегтярев в Париже-2024 взял золото в пауэрлифтинге и стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана. Уже под занавес года 28-летний спортсмен сыграл свадьбу со своей возлюбленной.

Пара не афиширует личную жизнь, но известно, что девушку зовут Валерия. Она на шесть лет младше Дегтярева. Из-за свадьбы пауэрлифтер даже пропустил церемонию награждения итоговой премии в области спорта, где он разделил победу в номинации "Спортсмен года" с Елдосом Сметовым.

Свадьбы: Махмуд Сабырхан (бокс) / Бекзад Нурдаулетов (бокс)

В мужской сборной Казахстана по боксу часто выделяют завидных холостяков. В 2024 году этот список сократился, так как чемпион мира Махмуд Сабырхан сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Назым. Мероприятие прошло в сентябре, а уже в декабре 23-летний спортсмен впервые стал чемпионом Азии, что наверняка хотя бы частично компенсировало его неудачное выступление на Олимпиаде.

Женился в 2024 году и другой именитый казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов. Информация и кадры со свадьбы появились в августе, однако сам спортсмен не публиковал соответствующие посты, держа личную жизнь в тишине. Супругу Нурдаулетова зовут Жадыра, а вскоре после свадьбы 26-летний боксер, как и Сабырхан, выиграл чемпионат Азии.

Свадьба: Клаудио Стекки (прыжки с шестом)

Выходя на мировой уровень, нельзя не отметить бракосочетание итальянского легкоатлета Клаудио Стекки. В октябре он женился на своей соотечественнице Мариикарле Босконо — одной из самых известных топ-моделей планеты. Гостям церемонии запретили пользоваться телефонами, а после публикации официальных кадров многие СМИ быстро заговорили о "самой красивой свадьбе современности".

Медийности этому союзу добавила и нетипичная разница в возрасте. Легкоатлету 33 года, и он на 11 лет младше супруги. Что касается спортивных достижений Стекки, то они скромнее, чем его личная жизнь. Итальянец выступал на Олимпиаде-2020, но до международных титулов на взрослом уровне не добрался.

Свадьба: Коннор Макдэвид (хоккей)

Еще один пример свадьбы со строгими правилами конфиденциальности. Один из лучших хоккеистов современности Коннор Макдэвид, выступающий за "Эдмонтон Ойлерз", официально вступил в брак со своей возлюбленной Лорен Кайл в июле. Пара готовила торжество больше года, и масштаб получился соответствующим. Права на эксклюзивную съемку свадьбы в итоге выкупил журнал Vogue.

Макдэвид и Кайл познакомились в 2016 году и вскоре начали романтические отношения. Избранница 27-летнего канадца работает дизайнером интерьера.

Свадьба: Александра Трусова и Макар Игнатов (фигурное катание)

Громкая свадьба с участием сразу двух спортсменов была сыграна в 2024 году в России. В этой стране очень популярно фигурное катание, поэтому помолвка Александры Трусовой и Макара Игнатова стала максимально обсуждаемой новостью. Разумеется, не меньше внимания привлекло само бракосочетание.

Свадьба состоялась в августе, незадолго до старта нового сезона. Но если Игнатов активно продолжил карьеру, то серебряная медалистка Олимпиады-2022 в полной мере не вернулась в спорт. При этом формально супруги теперь тренируются в одной академии — у Евгения Плющенко. К слову, на свадьбе свидетельницей со стороны Трусовой была Софья Самоделкина — новый лидер сборной Казахстана по фигурному катанию.

Развод: Александр Шевченко и Анастасия Потапова (теннис)

Александр Шевченко және Анастасия Потапова. Фото: instagram.com/anapotapovaa/

Не обошелся казахстанский спорт и без громкого расставания. Вторая ракетка страны Александр Шевченко, который ранее выступал за Россию, развелся со своей бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой. Как это часто бывает, информация о распавшемся союзе теннисистов сначала муссировалась на уровне слухов. Однако в ноябре Потапова официально заявила, что их брак с Шевченко завершен.

Развод: Альваро Мората (футбол)

Пожалуй, один самых загадочных разводов в мире спорта за последнее время случился именно в жизни испанского форварда. Еще в июле Альваро Мората в роли капитана национальной сборной стал чемпионом Европы, а уже в августе СМИ в разных странах обсуждали его расставание с Аличе Кампелло. Брак длился с 2017 года, пара воспитывает четырех детей.

Бывшие супруги отрицали фактор измен, но заявляли о многочисленных недопониманиях. Мората объяснял развод тем, что Кампелло не хотела вновь переезжать из-за его летнего перехода из испанского "Атлетико" в итальянский "Милан". Однако модель и бизнесвумен не соглашалась с такой трактовкой и отмечала, что "готова убить ради Альваро". Пока аудитория пыталась разобраться во всех перипетиях истории, Мората начал сезон в "Милане" и постепенно перевел акцент на свои спортивные достижения.

Развод: Янис Тимма (баскетбол)

Анна Седокова и Янис Тимма: instagram.com/annasedokova

Наконец, одна из самых трагичных историй года в спорте. В декабре латвийский баскетболист Янис Тимма официально развелся с украинской певицей Анной Седоковой, которая живет и работает в России. Там же несколько лет выступал и спортсмен, но в последние годы его карьера пошла на спад.

В 2024-м Тимма играл уже на уровне медиабаскетбольной лиги, а сага с его расставанием с Седоковой длилась несколько месяцев. Через несколько дней после официального развода в декабре латвийского спортсмена нашли мертвым в Москве. Тимма совершил самоубийство.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

P.S. Михаэль Шумахер (автоспорт)

Михаэль Шумахер во время состязаний: Flickr/travelswiss

Нельзя не упомянуть в контексте свадеб 2024 года и о легендарном гонщике. Михаэль Шумахер в декабре 2013-го неудачно упал во время спуска на горных лыжах и получил тяжелейшую травму мозга. С тех пор семикратный чемпион "Формулы-1", несколько месяцев пролежавший в коме, проходит домашнее лечение со строгими требованиями конфиденциальности.

Однако в минувшем сентябре таблоид Daily Mail сообщил, что немецкий пилот впервые с момента травмы присутствовал на публике, посетив свадьбу своей дочери. Церемония бракосочетания Джины-Марии прошла на семейной вилле Шумахеров. Отмечается, что гостям запретили пользоваться телефонами, в том числе для сохранения приватности личной жизни и здоровья гонщика.

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