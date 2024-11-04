Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Футболиста убило молнией во время матча

Опубликовано:

Футболисты после удара молнии в Перу
Футболисты после удара молнии в Перу. Кадр из видео: t.me/lentadnya

Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа скончался в возрасте 39 лет после удара молнии во время футбольного матча. Еще один человек пострадал.

По сообщению "ТАСС", перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча. Инцидент произошел на 23-й минуте встречи. Футболисты покидали поле из-за начавшегося шторма, но в этот момент молния ударила в защитника, когда тот находился рядом с вратарем.

Сообщается, что футболистов оперативно доставили в больницу, но Де ла Круз Меза был уже мертв. Вратарь, находившийся рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.

По данным "РИА Новости", это не первый в регионе случай, когда молния попадает в футбольное поле. В 2014 году молния ударила в Жоао Контрераса, игрока "Спорт Агила", во время матча против "Фуэрса Минера". Игроку тогда удалось выжить.

В августе текущего года мы писали, что центральный защитник Хуан Искьердо из Уругвая умер после потери сознания во время матча. Сообщалось, что его госпитализировали в реанимационное отделение и зафиксировали нарушение сердечного ритма. Через несколько дней 27-летний уругвайский футболист скончался.

Также летом этого года мы писали, что голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни после несчастного случая.

В ноябре прошлого года бывший форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена перенес сердечный приступ по ходу игры чемпионата Албании и скончался в больнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2182671-futbolista-ubilo-molniey-vo-vremya-matcha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie