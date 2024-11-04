Футболиста убило молнией во время матча

Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа скончался в возрасте 39 лет после удара молнии во время футбольного матча. Еще один человек пострадал.

По сообщению "ТАСС", перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча. Инцидент произошел на 23-й минуте встречи. Футболисты покидали поле из-за начавшегося шторма, но в этот момент молния ударила в защитника, когда тот находился рядом с вратарем.

Сообщается, что футболистов оперативно доставили в больницу, но Де ла Круз Меза был уже мертв. Вратарь, находившийся рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.

По данным "РИА Новости", это не первый в регионе случай, когда молния попадает в футбольное поле. В 2014 году молния ударила в Жоао Контрераса, игрока "Спорт Агила", во время матча против "Фуэрса Минера". Игроку тогда удалось выжить.

В августе текущего года мы писали, что центральный защитник Хуан Искьердо из Уругвая умер после потери сознания во время матча. Сообщалось, что его госпитализировали в реанимационное отделение и зафиксировали нарушение сердечного ритма. Через несколько дней 27-летний уругвайский футболист скончался.

Также летом этого года мы писали, что голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни после несчастного случая.

В ноябре прошлого года бывший форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена перенес сердечный приступ по ходу игры чемпионата Албании и скончался в больнице.