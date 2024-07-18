Футболист "Барселоны" умер в возрасте 20 лет

Голкипер эквадорской "Барселоны" Джастин Корнехо скончался на 21-м году жизни после несчастного случая, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба из Гуаякиля.

В понедельник вратарь был госпитализирован. Он находился без сознания в критическом состоянии из-за повреждения головы. По сообщениям некоторых эквадорских СМИ, Корнехо поскользнулся в душе и получил травму при падении, однако официального подтверждения этой информации нет.

В среду "Барселона" сообщила о смерти 20-летнего футболиста.

"Никакое слово или фраза не смогут заглушить ту боль, которую мы испытываем сейчас. Память, которую он оставит нам всем, даст нам силы, необходимые, чтобы выбраться из этого. Джастин, ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг. Мы тебя любим", — говорится в сообщении.

При этом матч "Барселоны" в Южноамериканском кубке, назначенный на среду, не был перенесен. Эквадорская команды приняла на своем поле бразильский "Ред Булл Брагантино". Матч завершился вничью со счетом 1:1, на стадионе прошли памятные мероприятия, посвященные Корнехо.

Голкипер был воспитанником "Барселоны", но за основную команду он сыграть не успел. Один матч Корнехо провел в составе молодежной сборной Эквадора по футболу.

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